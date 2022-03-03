 

Минобороны впервые озвучило потери России в Украине

03.03.2022, 6:55, Разное
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Минобороны сообщило о погибших и раненых российских военных в Украине, сообщает РИА Новости.

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения»,

— цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

Ранее Минобороны подтверждало информацию о погибших российских солдатах в Украине 27 февраля, но так и не называло цифр.

По последним предварительным данным Минобороны Украины, потери ВС РФ за время вооруженного конфликта ориентировочно составили 5840 человек.

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В Министерстве обороны РФ отрицают данные украинской стороны о потерях военнослужащих, сбитых самолетах, разбомбленной бронетехнике и заявляют, что не обстреливают украинские города.

Источник: Новая газета



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