Минобороны впервые озвучило потери России в Украине

Минобороны сообщило о погибших и раненых российских военных в Украине, сообщает РИА Новости.

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения»,

— цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

Ранее Минобороны подтверждало информацию о погибших российских солдатах в Украине 27 февраля, но так и не называло цифр.

По последним предварительным данным Минобороны Украины, потери ВС РФ за время вооруженного конфликта ориентировочно составили 5840 человек.

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