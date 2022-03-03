Пентагон: Ядерную войну не выиграть и не следует начинать

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что ядерную войну не выиграть и не следует начинать.

Он рассказал, что США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, информирует РИА «Новости».

«США и РФ согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить», – сказал Кирби.

Он добавил, что «мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад… Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков».

По его словам, министр обороны США дал указание «отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3».

Кроме того, Кирби подчеркнул, что США хотели бы, чтобы РФ снизила градус риторики в контексте ядерного оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.