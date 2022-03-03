Сотрудница миссии ОБСЕ на Украине погибла при обстреле в Харькове

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03.03.2022, 6:41, Новости дня
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Местная сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле в Харькове, информирует ОБСЕ в пресс-релизе.

«Марина Фенина, местный сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, погибла при обстреле Харькова вчера, 1 марта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Генсек ОБСЕ Хельга Шмидт и глава МИД страны-председателя, польский министр Збигнев Рау высказали соболезнования родными погибшей.

«Марина была убита, когда она пыталась получить продовольствие для ее семьи в городе, который превратился в боевую зону. В Харькове и других городах Украины реактивное оружие, артиллерийский снаряды и ракеты наносят удары по жилым зданиям и центру города, убивая и нанося травмы невинному гражданскому населению», – сообщила Шмидт.

Ранее сообщалось, что мониторинговая группа ОБСЕ в Харькове отозвана в Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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