 

Синоптики рассказали о погоде в столице

03.03.2022, 6:41, Новости дня
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Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, передает ТАСС.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 3 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.



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