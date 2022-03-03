Грибаускайте: Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах

Об этом она написала в Facebook 2 марта.

“Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина? Начинает казаться, что это так. Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков… Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия”, – отметила политика.

Она считает, что “повторение мантры”, будто НАТО не может помочь Украине, “звучит жалко и показывает трусость Запада”.

“Это видит и Путин. Хотя уроки учат быстро, но Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней либо участвуешь и борешься с агрессором, либо стоишь и смотришь, как он уничтожает Украину и ее людей, и становишься сообщником в военных преступлениях. Да. Сообщником. Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах”, – убеждена политик.

Грибаускайте написала, что Украина просит о помощи, но в это время все смотрят по телевизору, как бомбят жилые кварталы в украинских городах, и повторяют, что “очень поддерживают Украину”.

“Мне стыдно слушать, как главы и чиновники НАТО говорят, что “не могут ввязываться в конфликт”, а в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане могли? Сегодня Украина борется за выживание своего народа и спокойствие Европы. Так мы и дальше будем продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства? Слава Украине! Героям слава! Пока только ее героям, поскольку других на горизонте еще не видно”, – отметила экс-президент.

https://www.facebook.com/D.Grybauskaite/posts/514438470041221

В своем посте фамилию Путина она писала со строчной буквы.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.

Но в США заявили, что это “не лучшая идея”.

“Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация… Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея”, – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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