Количество беженцев с Украины составило миллион за неделю

Количество беженцев с Украины составило один миллион за неделю, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны», – написал Гранди в Twitter, информирует РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.