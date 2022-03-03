Цена нефти марки Brent превысила 116 жолларов за баррель

Стоимость марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 05.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 1,81%, до 116,63 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80% – до 113,70 доллара, информирует РИА «Новости».

Альянс ОПЕК+ сообщил в среду, что в апреле продолжится плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание организации запланировано на 31 марта.

В среду утром мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость нефти Brent доходила до 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам.