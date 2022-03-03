Япония решила заморозить активы четырех банков России

Правительство Японии заморозит активы четырех российских банков, включая ВТБ, в рамках санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине, сообщило агентство Киодо со ссылкой главу министерства финансов страны Сюнъити Судзуки.

О каких именно активах идет речь, а также названия остальных банков, пока не уточняется, информирует РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о позиции Японии относительно решения по отключению семи российских банков от SWIFT, Судзуки отметил, что Токио поддерживает данное решение».

«Мы намерены применять данные меры вместе с другими странами-членами «большой семерки». Были добавлены четыре банка, включая не только те, которые близки к администрации (президента РФ Владимира) Путина и российских вооруженных сил, таких как ВЭБ, но и другие крупные банки, как второй по величине банк ВТБ. Активы всех отключенных от SWIFT банков подлежат заморозке»с – цитирует, в свою очередь, слова Судзуки газета Санкэй.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.