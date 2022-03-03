Когда грохочут пушки, музы не молчат

Постулат музыка вне политики давно уже не работает. Но в военное время ситуация обостряется. Как к этому относятся российские музыканты?



Денис Мацуев. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Вот факты

Нью-йоркский Карнеги-холл сообщил, что российский дирижер Валерий Гергиев и российский пианист Денис Мацуев не примут участие в запланированных на 25–27 февраля пяти концертах Венского филармонического оркестра. Карнеги-холл по праву считается одним из самых престижных концертных залов в мире. Гергиев и Мацуев неоднократно выступали там с успехом.

Причиной изменений программы представитель Карнеги-холла Синневе Карлино объяснила «последними событиями в мире».

Валерий Гергиев и Денис Мацуев выступают в поддержку президента РФ Владимира Путина. Они были его доверенными лицами на выборах.

Вместо Гергиева приглашен канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Имя исполнителя, который заменит Мацуева, объявят дополнительно.

Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера осудить военное вторжение РФ в Украину. Если этого не произойдет, его выступления с оперой «Пиковая дама», намеченные с 5 по 13 марта, отменят, а его отправят на родину. Пока Гергиев не комментировал просьбу театра.

Близость Гергиева к руководству РФ может стать проблемой и для Мюнхенской филармонии, главным дирижером которой с 2015 года является Гергиев.

Стало обычной практикой в Европе и Америке — концерты Гергиева, Башмета, Мацуева сопровождаются антироссийскими демонстрациями. В частности, 500 демонстрантов выступили за отмену выступления Гергиева перед Карнеги-холлом, во время нью-йоркского гастрольного выступления Венской филармонии. Теперь и немецкая пресса задается резонным вопросом: «Дирижеров более чем достаточно, и почему самый известный оркестр в мире должен позволять политически неоднозначной персоне разрушать свой гастрольный бизнес?»

Анну Нетребко санкции пока всерьез не коснулись. В исторической постановке, Мауро Болоньини, возрожденной Бепи Морасси, она поет на сцене Театра Сан-Карло «Аиду» Джузеппе Верди (с 15 по 26 февраля). В своем инстаграме певица рассказывает, как сложно ей давалась роль: «Аида — дочь Эфиопского царя и рабыня фараонов, мечущаяся между любовью к врагу и долгом перед родиной… конечно, погибающая… одна из самых сложных и любимых партий!».Тема, прямо скажем, актуальная.

Дирижер Владимир Юровский сказал об изменениях в программе ближайших концертов Симфонического оркестра Берлинского радио. Вместо «Славянского марша» Чайковского прозвучит гимн Украины «Ще не вмерла Україна» на мелодию Михаила Вербицкого (1815–1870) и его же Симфоническая увертюра № 1. Дирижер сказал: «До последнего момента я не считал возможным начало военной агрессии Российской Федерации против Украины. Я глубоко возмущен этим поступком, но и крайне опечален, поскольку связан с обеими странами историей своей семьи. Я надеюсь, что мир будет в кратчайшие сроки восстановлен. Внося изменения в программу наших концертов в эти выходные, мы хотим выразить солидарность с народом Украины».

А в Сочи «в штатном режиме», как говорят устроители, продолжается Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета. На самом деле, с утра 24-го февраля — в Южной столице начались проблемы с воздушным сообщением, к восьми часам его приостановили, что нарушило планы многих исполнителей и зрителей, поставило под вопрос участие в нем иностранных музыкантов. Администрация города сообщает о десятках отмененных авиарейсов из Сочи. Правда, Эмир Кустурица, накануне назначенный Сергеем Шойгу главным режиссером Театра Российском Армии, успел дать зажигательный концерт в Зимнем театре. И даже улететь восвояси перед паникой и коллапсом воздушного сообщения.

Валерий Гергиев. Фото: РИА Новости

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в концертном зале Musikuset Aarhus (Дания) отменено в связи с обострением ситуации в Украине и политическими взглядами исполнителей. Комментарий со стороны Нетребко и Эйвазова — на сайте OperaWire: «В свете текущих событий и из-за серьёзных опасений за безопасность всех участников мы вынуждены отложить наш концерт в Орхусе. Это очень печальные дни, и мы глубоко обеспокоены благополучием всех причастных к этому людей. Каждая война — это страшная трагедия. Это время не для музыки, а для размышлений и молитв. И поэтому мы надеемся и молимся за быстрое и мирное решение». Заявление исполнителей появилась после того, как Рабих Азад-Ахмад, советник по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса, призвал отменить концерт, отметив, что в прошлом Анна Нетребко выражала поддержку президенту Владимиру Путину. В одном из своих интервью она заявила: «Меня вполне устраивает Владимир Владимирович… Лучшего президента для РФ придумать нельзя, по крайне на данное время… Так что дай бог ему здравствовать и продолжать держать эту очень непростую оборону, которую он держит потрясающе", Цюрихская опера, на сцене которой 26 марта пройдёт спектакль «Макбет» с участием Нетребко, по-прежнему не намерена разрывать контракт с исполнительницей. «У нас нет информации о том, как госпожа Нетребко позиционирует себя в отношении украинского кризиса в целом и текущей ситуации, — рассказали в администрации театра. — Цюрихский оперный театр заключил с госпожой Нетребко обязывающий трудовой договор. Для нас как работодателя нет законных оснований спрашивать сотрудников об их политической, религиозной или сексуальной ориентации».

Точка зрения

Алексей Любимов

пианист, органист, дирижер. Народный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории

Я не могу сказать, что Валерий Абисалович Гергиев и Денис Леонидович Мацуев до этого момента были в стороне от политики. Они — выразители и столпы госполитики, не раз выражали согласие и поддержку действиям нынешнего руководства страны и президента. Поэтому не думаю, чтобы музыкальные центры, вроде Карнеги-холла или Ла Скала добились от них какого-то ответа. На мой взгляд, это тоже одна из санкций. Музыкальные организации поставили в один ряд артистов с деятельностью банков или предприятий.

Не знаю, насколько можно считать эти меры справедливыми. И вообще, насколько можно считать музыку, театр независимыми прежде всего в моральном смысле от политики.

Каждый на эти вопросы отвечает сам. Для меня подобная форма санкций вполне естественна. Если человек публично поддерживает власть своими действиями и высказываниями, он должен понимать и степень ответственности за них.

Борис Лифановский

солист оркестра Большого театра, основатель сетевого форума «Классика»

Мне кажется, так тесно связывать музыку и политику неверно, хотя в жизни все связано. Бывает, что дирижер, причем очень хороший, с твоей точи зрения, ведет себя неправильно. Но это ведь твоя точка зрения, и она может измениться. И если ты категоричен, ты просто лишаешь себя возможности работать с хорошим дирижером. Или талантливым исполнителем.

Вспоминаю ситуацию с кампанией Black Lives Matter. Мой хороший знакомый, недавно ушедший из жизни из-за ковида, талантливый молодой виолончелист Александр Бузлов написал в фейсбуке, что не поддерживает эту историю. И я впервые увидел, как на человека обрушился шквал негодования, ненависти. Ему начали угрожать: «Если не сотрешь пост, лишим тебя контрактов. Больше в Америке ты играть не будешь». И он стер…

Для меня взгляды человека с его искусством и профессией не связаны. Музыканты должны заниматься своим делом, политики —– своим. Мы оцениваем композитора, исполнителя не по позиции и интеллекту, а по масштабу его дарования. Иначе, мы лишаем исполнителя — сцены, а слушателя — музыки.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

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