Когда грохочут пушки, музы не молчат
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Постулат музыка вне политики давно уже не работает. Но в военное время ситуация обостряется. Как к этому относятся российские музыканты?
Денис Мацуев. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Вот факты
Нью-йоркский Карнеги-холл сообщил, что российский дирижер Валерий Гергиев и российский пианист Денис Мацуев не примут участие в запланированных на 25–27 февраля пяти концертах Венского филармонического оркестра. Карнеги-холл по праву считается одним из самых престижных концертных залов в мире. Гергиев и Мацуев неоднократно выступали там с успехом.
Причиной изменений программы представитель Карнеги-холла Синневе Карлино объяснила «последними событиями в мире».
Валерий Гергиев и Денис Мацуев выступают в поддержку президента РФ Владимира Путина. Они были его доверенными лицами на выборах.
Вместо Гергиева приглашен канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Имя исполнителя, который заменит Мацуева, объявят дополнительно.
Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера осудить военное вторжение РФ в Украину. Если этого не произойдет, его выступления с оперой «Пиковая дама», намеченные с 5 по 13 марта, отменят, а его отправят на родину. Пока Гергиев не комментировал просьбу театра.
Близость Гергиева к руководству РФ может стать проблемой и для Мюнхенской филармонии, главным дирижером которой с 2015 года является Гергиев.
Стало обычной практикой в Европе и Америке — концерты Гергиева, Башмета, Мацуева сопровождаются антироссийскими демонстрациями. В частности, 500 демонстрантов выступили за отмену выступления Гергиева перед Карнеги-холлом, во время нью-йоркского гастрольного выступления Венской филармонии. Теперь и немецкая пресса задается резонным вопросом: «Дирижеров более чем достаточно, и почему самый известный оркестр в мире должен позволять политически неоднозначной персоне разрушать свой гастрольный бизнес?»
Анну Нетребко санкции пока всерьез не коснулись. В исторической постановке, Мауро Болоньини, возрожденной Бепи Морасси, она поет на сцене Театра Сан-Карло «Аиду» Джузеппе Верди (с 15 по 26 февраля). В своем инстаграме певица рассказывает, как сложно ей давалась роль: «Аида — дочь Эфиопского царя и рабыня фараонов, мечущаяся между любовью к врагу и долгом перед родиной… конечно, погибающая… одна из самых сложных и любимых партий!».Тема, прямо скажем, актуальная.
Дирижер Владимир Юровский сказал об изменениях в программе ближайших концертов Симфонического оркестра Берлинского радио. Вместо «Славянского марша» Чайковского прозвучит гимн Украины «Ще не вмерла Україна» на мелодию Михаила Вербицкого (1815–1870) и его же Симфоническая увертюра № 1. Дирижер сказал: «До последнего момента я не считал возможным начало военной агрессии Российской Федерации против Украины. Я глубоко возмущен этим поступком, но и крайне опечален, поскольку связан с обеими странами историей своей семьи. Я надеюсь, что мир будет в кратчайшие сроки восстановлен. Внося изменения в программу наших концертов в эти выходные, мы хотим выразить солидарность с народом Украины».
А в Сочи «в штатном режиме», как говорят устроители, продолжается Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета. На самом деле, с утра 24-го февраля — в Южной столице начались проблемы с воздушным сообщением, к восьми часам его приостановили, что нарушило планы многих исполнителей и зрителей, поставило под вопрос участие в нем иностранных музыкантов. Администрация города сообщает о десятках отмененных авиарейсов из Сочи. Правда, Эмир Кустурица, накануне назначенный Сергеем Шойгу главным режиссером Театра Российском Армии, успел дать зажигательный концерт в Зимнем театре. И даже улететь восвояси перед паникой и коллапсом воздушного сообщения.
Валерий Гергиев. Фото: РИА Новости
Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в концертном зале Musikuset Aarhus (Дания) отменено в связи с обострением ситуации в Украине и политическими взглядами исполнителей. Комментарий со стороны Нетребко и Эйвазова — на сайте OperaWire: «В свете текущих событий и из-за серьёзных опасений за безопасность всех участников мы вынуждены отложить наш концерт в Орхусе. Это очень печальные дни, и мы глубоко обеспокоены благополучием всех причастных к этому людей. Каждая война — это страшная трагедия. Это время не для музыки, а для размышлений и молитв. И поэтому мы надеемся и молимся за быстрое и мирное решение». Заявление исполнителей появилась после того, как Рабих Азад-Ахмад, советник по культуре и гражданской службе датского муниципалитета Орхуса, призвал отменить концерт, отметив, что в прошлом Анна Нетребко выражала поддержку президенту Владимиру Путину. В одном из своих интервью она заявила: «Меня вполне устраивает Владимир Владимирович… Лучшего президента для РФ придумать нельзя, по крайне на данное время… Так что дай бог ему здравствовать и продолжать держать эту очень непростую оборону, которую он держит потрясающе", Цюрихская опера, на сцене которой 26 марта пройдёт спектакль «Макбет» с участием Нетребко, по-прежнему не намерена разрывать контракт с исполнительницей. «У нас нет информации о том, как госпожа Нетребко позиционирует себя в отношении украинского кризиса в целом и текущей ситуации, — рассказали в администрации театра. — Цюрихский оперный театр заключил с госпожой Нетребко обязывающий трудовой договор. Для нас как работодателя нет законных оснований спрашивать сотрудников об их политической, религиозной или сексуальной ориентации».
Точка зрения
Алексей Любимов
Я не могу сказать, что Валерий Абисалович Гергиев и Денис Леонидович Мацуев до этого момента были в стороне от политики. Они — выразители и столпы госполитики, не раз выражали согласие и поддержку действиям нынешнего руководства страны и президента. Поэтому не думаю, чтобы музыкальные центры, вроде Карнеги-холла или Ла Скала добились от них какого-то ответа. На мой взгляд, это тоже одна из санкций. Музыкальные организации поставили в один ряд артистов с деятельностью банков или предприятий.
Не знаю, насколько можно считать эти меры справедливыми. И вообще, насколько можно считать музыку, театр независимыми прежде всего в моральном смысле от политики.
Каждый на эти вопросы отвечает сам. Для меня подобная форма санкций вполне естественна. Если человек публично поддерживает власть своими действиями и высказываниями, он должен понимать и степень ответственности за них.
Борис Лифановский
Мне кажется, так тесно связывать музыку и политику неверно, хотя в жизни все связано. Бывает, что дирижер, причем очень хороший, с твоей точи зрения, ведет себя неправильно. Но это ведь твоя точка зрения, и она может измениться. И если ты категоричен, ты просто лишаешь себя возможности работать с хорошим дирижером. Или талантливым исполнителем.
Вспоминаю ситуацию с кампанией Black Lives Matter. Мой хороший знакомый, недавно ушедший из жизни из-за ковида, талантливый молодой виолончелист Александр Бузлов написал в фейсбуке, что не поддерживает эту историю. И я впервые увидел, как на человека обрушился шквал негодования, ненависти. Ему начали угрожать: «Если не сотрешь пост, лишим тебя контрактов. Больше в Америке ты играть не будешь». И он стер…
Для меня взгляды человека с его искусством и профессией не связаны. Музыканты должны заниматься своим делом, политики —– своим. Мы оцениваем композитора, исполнителя не по позиции и интеллекту, а по масштабу его дарования. Иначе, мы лишаем исполнителя — сцены, а слушателя — музыки.
Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»
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Источник: Новая газета
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