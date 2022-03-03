3 марта президент присвоил звание Героя Украины 15 защитникам

Звание присвоено:

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу. Посмертно. Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу. Посмертно. Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу. Посмертно. Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Младшему сержанту Несоленому Михаилу Михайловичу. Посмертно. Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу. Посмертно. Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

Лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу. Посмертно. Командир танкового взвода. Обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

Главному сержанту Сенюку Алексею Александровичу. Посмертно. Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрыл уход своих при наступлении врага.

Майору Чобану Степану Ивановичу. Посмертно. Пилот Су-27 отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.

Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из оцепления.

Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь.

Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова.

Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. За героическое участие в обороне Херсонской области.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. Вечером 3 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что убитых российских военных уже почти 9 тыс.

Глава государства подчеркивал, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

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