Возле Киева и Харькова обстрелам подверглись ядерные объекты – МАГАТЭ

Гросси “предупредил, что любой инцидент приведет к серьезным последствиям не только дня народа Украины”.

“В воскресенье [27 февраля] Госатом Украины доложил главе МАГАТЭ о том, что ночные удары российских ракет были нанесены в районе территории хранилища радиоактивных отходов в Киеве. Сообщений о повреждении здания или о каких-либо признаках радиоактивного выброса не поступало”, – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что 26 февраля “на северо-востоке страны недалеко от города Харькова на аналогичном полигоне был поврежден электрический трансформатор”.

“В этом случае также не было каких-либо сообщений о радиоактивном выбросе. На таких объектах обычно хранятся изъятые из употребления радиоактивные материалы и другие низкоактивные отходы из больниц и промышленных предприятий”, – рассказали в организации.

Гросси заявил, что “эти два инцидента напоминают об опасности повреждения объектов с радиоактивными материалами с потенциально серьезными последствиями во время вооруженного конфликта”.

“Любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенным для мирных целей, представляет собой нарушение принципов Устава Организации Объединенных Наций, международного права и устава агентства. […] Ядерная авария может иметь серьезные последствия за пределами страны, в которой она может произойти”, – объяснил гендиректор МАГАТЭ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

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