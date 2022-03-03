Байден: Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо

“Последняя атака Путина на Украину была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет разделить нас. Путин ошибся. Мы были готовы”, – сказал Байден.

Он подчеркнули, что США и их союзники “готовились основательно и тщательно”.

“Мы потратили месяцы на создание коалиции других свободолюбивых наций – от Европы и Америки до Азии и Африки, – чтобы противостоять Путину. Я провел бессчетное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы заранее поделились с миром тем, что, как мы знали, планировал Путин и как именно он попытается ложно оправдать свою агрессию. Мы противопоставили российской лжи правду. И теперь, когда он начал действовать, свободный мир возлагает на него ответственность”, – сказал Байден.

По его словам, задача санкций – “причинить боль России” и поддержать народ Украины.

“Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Украинцы отбиваются с чистой храбростью. Но следующие несколько дней, недель, месяцев будут тяжелыми для них. Путин развязал насилие и хаос. И хотя он и может добиться успеха на поле боя, в долгосрочной перспективе он заплатит высокую цену”, – сказал Байден

Он подчеркнул, что гордый украинский народ, “познавший 30 лет независимости”, неоднократно показывал, “что не потерпит никого, кто попытается отбросить его страну назад”.

В конечном итоге, убежден Байден, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее.

“Это настоящее испытание. Это займет время. Так давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа. Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души украинского народа. Он никогда не погасит их любовь к свободе. Он никогда не ослабит решимость свободного мира”, – сказал президент США.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также были уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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