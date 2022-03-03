В Госдуму внесли законопроект о продлении срока уплаты налогов

Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесли в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона… предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов», – говорится в тексе пояснительной записки, информирует РИА «Новости».

Также нормативные акты могут предусматривать продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Предлагается, что издаваемые правительством акты смогут устанавливать основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.