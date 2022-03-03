 

Канада вводит санкции против 10 ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти

03.03.2022, 4:50, Новости дня
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Канада в среду вводит новый пакет экономических санкций в отношении РФ из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников российских энергетических гигантов Газпром и Роснефть, сообщил в среду вечером канадский МИД.

«Данные меры накладывают ограничения на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора РФ – Газпром и Роснефть. Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в обнародованном заявлении дипведомства североамериканской страны, информирует РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Отмечается, что данные меры Канада предпринимает при координации с другими союзниками и партнерами в знак солидарности с Украиной.

«Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Мы продолжим консультации с нашими партнерами относительно возможности введения новых санкций, если РФ не прекратит свою агрессию в отношении Украины», – подчеркнули в Оттаве.

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



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