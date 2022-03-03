 

Власти Канады расширили санкционный список против РФ из-за событий на Украине

03.03.2022, 4:50, Новости дня
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Власти Канады в среду расширили санкционный список против РФ в связи с событиями на Украине, следует из обнародованного на сайте канадского кабмина заявления.

Расширенный санкционный список включает председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, полпреда РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главу ФТС РФ Владимира Булавина, полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сррбщает РИА «Новости». 

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



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