«Мы ищем молитву, которая считает войну преступлением»

Слово священнику Алексею Уминскому.

В эти дни страха и ощущения собственной беспомощности перед происходящим, многие люди, даже совершенно не приобщенные к церкви, хотели бы помолиться за мир, за то, чтобы как можно скорее прекратился в нем этот немыслимый кошмар разгорающейся войны. Как это сделать неопытному человеку? Мы поговорили об этом с протоиереем, настоятелем Храма Святой Троицы в Хохлах Алексеем Уминским.

Алексей Уминский. Фото: pravmir.ru

— Отец Алексей, богат ли опыт Русской православной церкви в ее молитвах за мир, в обращении к Богу за помощью в прекращении безумия войны?

— Надо сказать, что у церкви нашей есть гораздо более богатая традиция молиться не о мире, к сожалению, а о блестящих победах над супостатами. И вот такие молебны гораздо легче найти в наших требниках. В истории мира и в истории Европы было много битв с людьми, которых мы считали своими идеальными врагами. Но вот наступило время иное. Стали сбываться слова Христа о том, что восстанет народ на народ, царство на царство, брат пойдет на брата. И это совсем другая история. Потому что невозможно человека одной и той же культуры, одного и того же практически языка, одной и той же веры, одной и той же, единой истории, истории церкви и истории святых, считать врагом. Вот сегодня, например, празднуется память двенадцати греков, которые были строителями Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Невозможно, понимаете, назвать их супостатами. Ну то есть можно, но это будет страшная ложь. Ложь для того, чтобы прикрываясь видом, образом врага, дать возможность не чувствовать свою причастность к беде, не осознавать свою ответственность.

Так что молитв о мире, на самом деле, не так уж и много. Сегодня православные священники озабочены именно тем, чтобы найти правильные молитвы и составить из них служебные чины,

которые хоть каким-то образом отражали наше неприятие самой по себе войны. Войны как греха универсального. Греха, который не оправдывает никакое насилие. Никакое убийство. Никакое насильственное действие против своего ближнего. Мы ищем молитву, которая считает войну преступлением.

Именно в такой молитве мы все сегодня нуждаемся. Мы хотим просить Бога прийти и вмешаться в эту ситуацию. Потому что кроме него никто сейчас сделать ничего не может. Пришла настоящая беда. Но мы видим: Бог не торопится, к сожалению. Как бы нам ни хотелось. Поэтому я думаю, что всякая молитва, которая должна совершаться, звучит просто: «Господи, поспеши. Господи, приди как можно скорее, не медли. Только ты можешь помочь». Я думаю, что такой молитвой может молиться каждый христианин, вне зависимости от правил богослужения, которые существуют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Остановитесь, ради всего святого!

Христианский мир единодушен в осуждении российской агрессии. Папа Франциск вызвался стать посредником между Украиной и РФ

В добавление к этому я хочу сказать, что сегодня, в воскресный день, по просьбе наших прихожан, мы совершили как раз молитву о мире. Мы составили ее из разных прошений, уже существующих. Добавили в это прошение молитву о любви из известного молитвословия «Об умножении любви и искоренении всякой ненависти». И эта молитва опубликована на страничке нашего храма Святой Троицы в Хохлах. И я призвал людей читать эту молитву ежедневно.

— Нельзя не спросить вас о ваших собственных ощущениях от того, что вы видите и слышите в эти дни.

— Знаете, мы все сейчас ужасно разделены в нашем мире, в нашем государстве, на нашей Родине, в нашей церкви. Разделены по параметрам «ты за или против». И ужас в том, что такого вопроса для русского человека быть не может. Он не может стоять в принципе. Мы все в детстве слышали песню на слова Евтушенко «Хотят ли русские войны». Я помню ощущение от нее из детства: у меня был мороз по коже. Все понимали: не может быть, не может, чтобы русские хотели войны. Какой бы то ни было — справедливой, несправедливой, любой. И вдруг оказалось, что мы больше не можем петь эту песню сегодня. Эта песня — не про нас. И это катастрофа. Поэтому я точно могу сказать, что я ощущаю: я ощущаю боль от того, что больше не могу петь эту песню.

Сергей Мостовщиков

—