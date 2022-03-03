В Киеве прогремела серия взрывов
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По его данным, жители слышали не менее четырех взрывов.
Центр опубликовал кадры взрывов, которое сняли камеры видеонаблюдения.
Агентство УНИАН уточнило, что они прогремели после 1.40. Их слышали в разных районах Киева, в том числе на Печерске (в районе станции метро “Дружбы народов”) и Голосеево.
В городе дважды за последний час – в 1.21 и 1.47 – объявляли воздушную тревогу. Всех жителей столицы власти призвали немедленно спуститься в укрытия.
Оккупанты обстреляли Киев второй раз за сутки. Около 21.00 2 марта очевидцы сообщили о сильных взрывах в районе Центрального железнодорожного вокзала Киева. В МВД Украины позже рассказали, что там упал обломок российской ракеты, сбитый украинской системой ПВО. “Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими”, – отметил советник главы МВД Антон Геращенко.
В результате падения части снаряда повреждены теплотрасса, здание отдела полиции и торговые заведения, которые находятся рядом. Пострадал один мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. За неделю войны российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы и периодически обстреливают объекты в городе. В частности, 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс “Бабий Яр”, который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
Контекст:
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
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