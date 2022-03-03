В Киеве прогремела серия взрывов

По его данным, жители слышали не менее четырех взрывов.

Центр опубликовал кадры взрывов, которое сняли камеры видеонаблюдения.

Агентство УНИАН уточнило, что они прогремели после 1.40. Их слышали в разных районах Киева, в том числе на Печерске (в районе станции метро “Дружбы народов”) и Голосеево.

В городе дважды за последний час – в 1.21 и 1.47 – объявляли воздушную тревогу. Всех жителей столицы власти призвали немедленно спуститься в укрытия.

Оккупанты обстреляли Киев второй раз за сутки. Около 21.00 2 марта очевидцы сообщили о сильных взрывах в районе Центрального железнодорожного вокзала Киева. В МВД Украины позже рассказали, что там упал обломок российской ракеты, сбитый украинской системой ПВО. “Если бы эта ракета попала в цель где-нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими”, – отметил советник главы МВД Антон Геращенко.

В результате падения части снаряда повреждены теплотрасса, здание отдела полиции и торговые заведения, которые находятся рядом. Пострадал один мужчина, его госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. За неделю войны российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы и периодически обстреливают объекты в городе. В частности, 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс “Бабий Яр”, который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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