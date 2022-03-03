 

Все сайты Sputnik по всему миру подверглись DDoS-атаке.

03.03.2022, 3:22, Новости дня
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Все 30 сайтов Sputnik по всему миру подвергаются DDoS-атаке, публикация материалов сильно затруднена, сообщили в пресс-службе Sputnik.

«Сайты Sputnik по всему миру вновь подвергаются массированной кибератаке, эти попытки не прекращаются с субботы. Сейчас очень сильно затруднена публикация материалов практически на все сайты как в дальнем, так и ближнем зарубежье, при этом сами сайты у пользователей остаются в доступе. Мы призываем читателей смотреть за нашими новостями в Telegram-каналах языковых версий Sputnik», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее в Европе заявили о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины.

В число подпадающих под запрет войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.

Несколько дней на сайты Sputnik по всему миру осуществлялись DDoS-атаки на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.



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