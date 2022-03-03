 

Обстрелы ДНР и контроль над Бердянском: главное за ночь о спецоперации на Украине на 28 февраля

03.03.2022, 3:10, Разное
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Эти данные сообщили в представительстве ЛНР в
Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и в переговорном процессе. Информация о вероятных жертвах уточняется. Повреждены строения в
населенном пункте Первомайск. В населенном пункте разрушен дом и случилось возгорание гаража, передает РИА ФАН.

Также известно, что жители Докучаевска обращаются в больницу с ранениями после обстрелов украинских войск, сообщает представительство
ДНР в СЦКК. При обстреле Горловки выведена из строя работа
водовода и водоузла, которые снабжают более 31 тысячи абонентов, рассказали в штабе теробороны ДНР.

За прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Бердянск. Такими данными поделился советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что блокированы Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка. Он подчеркнул, что
российские войска не наносят ударов по городам и населенным пунктам.

Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать суверенитет Луганской и Донецкой
народных республик. После этого, 24 февраля, президент страны Владимир Путин объявил о
проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Такой шаг глава государства назвал вынужденной мерой.



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