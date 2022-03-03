Мнение: О введении эмбарго на российскую нефть… Ещё один шок?

Не хотелось бы: уж сколько таких шоков случилось только за одну последнюю неделю! Но…

События снова пошли в самом неприятном для России направлении. Видя упёртость российских властей, видя непрекращающуюся войну на украинской земле и разворачивающуюся гуманитарную катастрофу, Запад достаёт из рукава очередные весомые аргументы. Даже в ущерб себе, не фатальный, но уже ощутимый.

Вот уже и «нефтяное эмбарго» появилось на столе, о чём сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки…

По её словам, Соединённые Штаты «очень открыты» для введения санкций против российской нефтегазовой отрасли. «Мы рассматриваем это, — ответила спикер Вашингтонской администрации на прямой вопрос MSNBC. — Есть еще много вариантов [санкций], и мы очень открыты для них».

Впрочем, официального «нефтяного эмбарго», возможно, не потребуется. Оно уже началось… Неофициально. Американские трейдеры уже приняли меры, чтобы приостановить российский нефтяной экспорт, нарушив работу энергетических рынков.

Нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы не хотят покупать российскую нефть, спрос на нее резко упал. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, Россия не может найти покупателей для 70% своей нефти.

Санкции, введённые #США и Европой, формально не затронули энергетические рынки и ударили в основном по финансовому сектору. Однако покупатели энергоносителей фактически сами ввели ограничения, отказавшись покупать российскую #нефть, несмотря на и без того жёсткие ценовые условия на рынке.

«Большинство крупных европейских компаний не прикасаются к российской нефти, и только несколько европейских нефтеперерабатывающих и торговых фирм все еще готовы покупать. Однако резкий рост стоимости фрахта и военных страховых премий значительно усложняет сделки», отметили эксперты Energy Aspects. «Некоторые судовладельцы, как сообщается, не желают отправляться в Балтийское или Черное море из-за отсутствия военной страховки».

По данным Reuters, дисконт Urals к Brent расширился до невероятных 18.6 долл. Покупатели российской нефти испытывают сложности с оплатой и вывозом морских грузов в марте, поскольку санкции серьёзно осложняют торговые операции. Сообщается, что Сургутнефтегаз на последних спотовых тендерах не смог продать партии на 500 и 200 тыс. тонн. Вместе это примерно соответствует суточному экспорту России, который в доковидные времена превышал 260 млн тонн. Около 53% этой нефти уходит на европейский рынок,второй по величине покупатель — Азия, которая потребляет 39% российской нефти.

В основном Urals покупают Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Греция, Румыния, Турция и Болгария. Тем не менее ряд европейских нефтеперерабатывающих компаний, включая финляндские Neste и Preem из Швеции, в настоящее время отказываются от российских сортов и ищут поставки из других стран. И даже индийские нефтепереработчики также просят трейдеров обеспечить поставки не из России. Если так дальше пойдёт, то и никакое эмбарго на экспорт нефти из РФ вводить не придётся. При проблемах с платежами и поставками #Россия будет терять доходы от экспорта как из-за цен, так и из-за сокращения объёмов. А ведь именно экспортная выручка становится сейчас ключевым фактором поддержки рубля, поскольку ЦБ РФ ограничен в плане проведения интервенций из-за закрытия его корсчетов в Европе и США.

Испытывает ли от этого проблемы Запад?

Да, безусловно. Мировые цены на нефть Brent взлетели выше 115 долл. за баррель. Цены на природный газ в Европе выросли на 50% и обновили исторический рекорд на уровне €185 за мегаватт-час. Но страны #ЕС готовы это терпеть.

А готова ли #Россия потерять половину своей нефтяной выручки?

Представляете тогда масштаб катастрофы?

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