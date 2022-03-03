 

Женщинам – Личное мнение

03.03.2022, 2:40, Разное
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Который год подряд я пытаюсь вколотить в ваши головы мысль о том, что женщина — это, прежде всего, человек, самостоятельная единица, а не придаток к мужчине.


Фото: istockphoto.com

Задумалась: а каким был бы мир сегодня, если бы наши женщины не только меня читали, но и меняли свои жизни так, чтобы от них многое зависело?

Под «нашими женщинами» я понимаю всех тех, кто сейчас без каких-либо языковых трудностей читает и понимает этот пост.

Так вот.

Если бы читающие меня наши женщины все эти годы не отстаивали тут в комментариях называться в свои 30+ «девочками-девочками», не стремились бы быть просто «счастливыми жёнами и матерями», которые в 40 лет в своих фантазиях выглядят на 27 и при этом занимают должность «на побегушках», веря в то, что карьеры делаются мужчинами, а у «девочек» — другие в жизни цели.

Если бы все эти Дони из Киева и Решёткины из Москвы, НатальИванны из Санкт-Петербурга, и Светы из Воронежа, а также Вики, сосланные мужьями из Минска в Майами, если бы все эти женщины в своё время меня услышали и решили: быть просто женщинами им — недостаточно, что они могут и должны себе и обществу гораздо больше, чем минет — мужу и родить писей, если бы все эти женщины, включая каждую из вас, меня услышали, каким бы был мир сегодня?

Если бы наши женщины стремились делать карьеры, а не салаты, состояться как личность, а не «как женщина», каким, по вашему, был бы наш мир?

Пофантазируйте.

 Я вас слушаю очень внимательно.

Ну, и по новой традиции: как день прошёл? Как настроение?

Источник: Лена Миро



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