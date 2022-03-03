 

«Роскомсвобода» сообщила о возможном начале блокировки YouTube в России

03.03.2022, 2:35, Разное
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Роскомнадзор это отрицает.

На территории РФ наблюдается блокировка домена Youtube, который используется для загрузки картинок и другого статического контента, пишет «Роскомсвобода».

«Блокировка осуществляется системой ТСПУ (техническая система продиводействия угрозам — ред.) DPI, на провайдерах, где эта система установлена. TCP-соединение закрывается пакетом TCP RSTACK в ответ на HTTP-запрос, содержащий этот домен, либо HTTPS TLS ClientHello в поле SNI», — объясняет проект.

По данным Downdetector, в районе 19:00 пользователи YouTube начали активно сообщать о сбоях.

При этом Роскомнадзор (РКН) опроверг решение о блокировке видеохостинга YouTube на территории РФ, пишет ТАСС.

Ранее РКН направил в американскую компанию Google письмо с требованием снять ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ «Звезда», Sputnik и РБК.

Тогда проект «Сетевые Свободы» отмечал, что неисполнение аналогичного требования привело к замедлению Facebook.

До этого РКН в рамках защиты россиян от «недостоверной информации» потребовал от «Новой газеты», «Медиазоны»*, «Дождя»* и других СМИ удалить материалы, в которых происходящее в Украине называлось войной.

*издания внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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