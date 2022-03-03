Мягкие, глубокие. Какие цвета актуальны для маникюра 2022-го
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Желание женщин выглядеть безупречно является вполне естественным. Немалое значение имеют красивые ухоженные руки. Модный эффектный маникюр способен поднять своей обладательнице настроение и придать ей уверенности в себе. Удовольствие большинству женщин доставляет даже сам процесс окрашивания ногтей. Какие цвета и оттенки актуальны в 2022 году?
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На самом деле как бы многим женщинам ни нравилось покупать новую косметику, пробовать новые процедуры по уходу за кожей или экспериментировать с новыми прическами, маникюр они зачастую ставят на первое место. Конечно, не все покупаются на тренды, когда дело доходит до выбора маникюра, и красят ногти любым оттенком, к которому душа лежит. Но это не значит, что женщинам абсолютно неинтересно узнать, какие цвета ногтей являются самыми популярными. Ведущие нейл-мастера рассказывают, какие оттенки затмят все остальные в этом году. Возможно, что-то придется вам по вкусу.
Популярные варианты
Одним из самых востребованных вариантов является маникюр цвета соленой карамели. Взгляните на главное фото – это новый, более яркий взгляд на нюд. Оттенок придает мягкость и оптимизм традиционному приглушенному нюдовому маникюру.
Также в этом году обратить внимание стоит на теплые песочные тона, а не на типичные нейтральные. Такой маникюр подойдет и для работы в офисе, и для вечеринки с друзьями.
Теплые цвета вообще являются довольно востребованными в 2022 году. К примеру, оливковый отлично подходит к любому оттенку кожи.
Нежно-розовый оттенок придется по душе натурам романтичным. Перламутровый финиш помогает добавить образу женственности и утонченности.
Многим модницам наверняка понравится и фиолетовый маникюр. В этом году в тренде кремовый непрозрачный оттенок.
Чистый, мягкий белый цвет придает ощущение простоты и внутреннего спокойствия обладательнице маникюра. Смотрится этот вариант особо эффектно на загорелых руках.
Свое внимание стоит также уделить глубоким ярким оттенкам. Зеленый, оранжевый, синий цвета отлично подойдут смелым женщинам.
Ну и не забывайте о верхних покрытиях. Хотя это не совсем цвет как таковой, зато эффектов можно добиться самых разных. Наносить можно отдельно для легкого маникюра, поверх любимого оттенка или рисунка для преображения ногтей.
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