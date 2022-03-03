Выделите себе время для беспокойства: способы уменьшить стресс

Современный ритм жизни сложно назвать спокойным. Жители крупных городов ежедневно испытывают тревогу и стресс. Как взять себя в руки и обуздать собственные эмоции? Предлагаем вашему вниманию подборку оригинальных способов борьбы со стрессом.

Настройте фильтры входящей информации

Постарайтесь определить, какие именно новости и события волнуют вас больше всего? Откажитесь от просмотра и чтения новостей, если вы принимаете близко к сердцу все печальные события, происходящие в мире. Откажитесь от просмотра тематических передач и слишком грустных фильмов, если после них вы чувствуете себя подавленным и огорченным. Смотрите без ограничения только те программы, после которых вы чувствуете спокойствие или воодушевление.

Обязательно настройте новостные ленты в социальных сетях. Откажитесь от подписок на шокирующий и волнующий контент. Проанализируйте свой круг общения. Есть ли среди ваших приятелей и знакомых люди, мыслящие негативно? Сведите к минимуму общение с теми, кто раздражает или расстраивает вас.

Найдите время для стресса

Психологи не рекомендуют подавлять негативные эмоции. Дайте выход своим переживаниям. Отведите определенное время, желательно не более 10-15 минут, в которое разрешите себе переживать и думать о плохом. Можете попробовать записывать свои личные мысли о волнующей вас ситуации. Если вы не испытываете желания писать, в свои 10 десять минут для стресса можете позволить себе изучить последние новости о волнующем событии или обсудить проблему вместе с кем-то.

Пообещайте себе, что после окончания времени для беспокойства вы переключитесь на другие задачи и эмоции.

Мысли нематериальны

Люди не роботы, а это значит, что мы просто не можем взять и выбросить из головы все лишние мысли. Чувство тревожности может появляться спонтанно в любой момент дня. Иногда мы в голове моделируем возможные варианты развития ситуации, не всегда позитивные для нас. Остановить волну паники в таком случае непросто. Глубоко вдохните и скажите себе, что ваши мысли – это просто мысли. Они не являются пророчествами, и никто не может знать наверняка, что будет дальше.

Не критикуйте себя за подобные мысли, но помните, что они ничего не значат. Перестаньте верить в то, что наши фантазии материализуются. К сожалению, так бывает не всегда.

Не отказывайтесь от поддержки

Просить помощи у окружающих в кризисных ситуациях абсолютно не стыдно. Разговаривайте с близкими людьми, заслуживающими доверия. Честно и подробно говорите о своих страхах и переживаниях. Говорите не только о проблемах, но и о своих личных реакциях на них. Проговаривайте все причины для беспокойства и собственные размышления. Подобное общение может приносить положительный терапевтический эффект.

Если вы чувствуете, что дружеские беседы не помогают вам качественно справиться с внутренней тревогой, обратитесь за профессиональной помощью. Вы всегда можете записаться на консультацию к психологу. В случае когда нервное напряжение сказывается на общей работоспособности и является причиной нарушения сна, имеет смысл посетить врача терапевта.