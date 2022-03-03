Мнение: Дефицит дров

Стремительное развитие событий диктуется все более ухудшающимся состоянием дел «спецоперации». Внешне она кажется позитивной: ура, мы ломим, гнутся шведы, но нужно понимать, что ресурс, с помощью которого поддерживается подобное положение вещей, быстро исчерпывается. Дело даже не в потерях (которые Кремль категорически отказался сегодня озвучивать), а в том, что войска входят на Украину, как дрова в печь. Если не подбрасывать новые — затухнет.

Судя по всему, возникает вполне очевидная проблема — дров мало. Снять с боевого дежурства Росгвардию — это бросить города на растерзание экстремистам, протестующим против запрещенного Роскомнадзором слова. А учитывая, что дрова в печке горят жарким пламенем, кто будет бороться с внутренними врагами, когда и это топливо сгорит?

Остается последний вариант: вводить чрезвычайное или даже военное положение, соответственно, проводить мобилизацию — и вперед, за яхты Ротенбергов и за трубы Миллеров! А по внутренним врагам можно будет уже не церемониться. Комендантский час, огонь на поражение и всё вот это.

Нюанс в том, что эта самая «не-война» вызывает прилив патриотизма, когда ты у телевизора, а она — где-то там. Когда вдруг обнаружится, что пришло время сложить голову за неизвестно что и где-то там, тут прилив быстро сменится отливом. Одно дело, когда враг на твоей земле, другое дело — когда враг у себя дома, а ты намерен его прямо там денацифицировать. Зачем — неизвестно, но надо.

Но деваться-то некуда, время идет, результата нет. Есть позитивная тенденция и картинка в телевизоре. Результата — нет. Империалистическая война — она такая, ее смысл объяснить всегда трудно. Особенно человеку, который его не понимает. Умереть за Родину здесь — это понятно. А вот где-то далеко от Родины — тут нужен мотив. И достаточный.

Тем не менее выбора у власти все меньше. Предъявить ей нечего, выйти из «спецоперации» она не может. Остается ломиться вперед, уже не обращая внимания на последствия. Тем более, нужно куда-то деть внезапно возникающие миллионы безработных. Работы для них уже не будет, поэтому пусть хотя бы подохнут с пользой.

Технически режим ЧС и военного положения вводится указом президента и рассмотрением его Советом федерации. Слово «рассмотрение» здесь, понятно, излишне — просто проштампуют и всё. Ситуация такова, что подобная мера может потребоваться буквально вот-вот.

Думаю, Клаус Шваб уже готовит наградные списки своим исполнителям — всё идёт по плану. Новая нормальность себя сама не построит, да и избыток людей тоже сам себя не истребит. Для этого и есть те, кто послушно исполнит все инструкции.

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