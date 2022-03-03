В Луганской области нашли застреленным мэра Кременной, который сотрудничал с боевиками “ЛНР”

“Одним предателем Украины стало меньше! В 2014 году он был активным сторонником “ЛНР”. Затем выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области. В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и “ЛНР”, – написал Геращенко в Facebook.

По его информации, 1 марта жена Струка заявила в полицию, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Телеканал “Донбас Онлайн” сообщил в Telegram со ссылкой на источник, что тело Струка нашли в поселке Житловка, в 8 км от Кременной.

По предварительной информации, мэр города скончался от огнестрельного ранения в область сердца.

“Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, прокуратура, суды – восемь лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком! Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда российские войска подошли к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени”, – написал Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4881282608625214

Контекст:

Струк родился в 1964 году в Харьковской области. Был народным депутатом Украины VII созыва (в 2012–2014 годах), входил во фракцию Партии регионов.

Издание “Бабель” сообщило, что в 2014 году Струк был одним из организаторов луганского Антимайдана, выступал на митингах в захваченном здании СБУ, финансировал строительство первого блокпоста боевиков на выезде из города. Затем он поддержал “народного губернатора” Валерия Болотова. По данным издания, когда началась война, Струк сбежал в аннексированный Крым, но спустя несколько лет вернулся в Кременную и начал вести там публичную деятельность. В 2020 году его избрали мэром города.

Против Струка в Украине было открыто два уголовных производства, они касались причастности к участию в создании “ЛНР” и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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