 

В Луганской области нашли застреленным мэра Кременной, который сотрудничал с боевиками “ЛНР”

03.03.2022, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Одним предателем Украины стало меньше! В 2014 году он был активным сторонником “ЛНР”. Затем выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области. В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и “ЛНР”, – написал Геращенко в Facebook. 

По его информации, 1 марта жена Струка заявила в полицию, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Телеканал “Донбас Онлайн” сообщил в Telegram со ссылкой на источник, что тело Струка нашли в поселке Житловка, в 8 км от Кременной. 

По предварительной информации, мэр города скончался от огнестрельного ранения в область сердца.

“Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, прокуратура, суды – восемь лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком! Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда российские войска подошли к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени”, – написал Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4881282608625214

Контекст:

Струк родился в 1964 году в Харьковской области. Был народным депутатом Украины VII созыва (в 2012–2014 годах), входил во фракцию Партии регионов. 

Издание “Бабель” сообщило, что в 2014 году Струк был одним из организаторов луганского Антимайдана, выступал на митингах в захваченном здании СБУ, финансировал строительство первого блокпоста боевиков на выезде из города. Затем он поддержал “народного губернатора” Валерия Болотова. По данным издания, когда началась война, Струк сбежал в аннексированный Крым, но спустя несколько лет вернулся в Кременную и начал вести там публичную деятельность. В 2020 году его избрали мэром города. 

Против Струка в Украине было открыто два уголовных производства, они касались причастности к участию в создании “ЛНР” и действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Одессе погиб ветеран ГПСУ Курников, который в 2014 году в Крыму остался верным присяге

04.10 / Крушение Ан-26 в Чугуеве. Воздушные силы опубликовали “для шумных экспертов” визуализацию посадок

24.06 / Американские ученые рассказали, из чего состоит самый дорогой астероид Солнечной системы

06.01 / Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

29.06 / Умер украинский литературовед Владимир Моренец

05.03 / Euronews – после шестинедельного спада в Европе вновь растёт число заражений коронавирусом

22.07 / Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

18.10 / Посол не исключил новых санкций США против России

17.11 / Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян

04.01 / “Винник нервно закурил”. Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика