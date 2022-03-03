После санкций ЕС в Германии арестовали 156‑метровую яхту российского миллиардера Усманова – СМИ

156-метровая яхта Dilbar находится на верфи немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября, ее там переоборудовали.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкой судостроительной компании Lürssen Werft, которая строила ее по индивидуальному заказу.

На сайте фирмы сказано, что это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости. “Это одна из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и с точки зрения технологий”, – отмечается в презентации судна.

Например, на Dilbar размещены самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, две вертолетных площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Судно может вместить до 24 человек в 12 люксах.

Яхта Dilbar. Фото: lurssen.com

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и телеведущих из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попал и Усманов, который занимает 7-е место в рейтинге Forbes “200 богатейших бизнесменов России – 2021” (его состояние оценивается в $18,4 млрд). В ЕС назвали Усманова “прокремлевским олигархом”, который особо тесно связан с президентом России Владимиром Путиным.

Усманов в своем заявлении, опубликованном на сайте Международной федерации фехтования (МФФ), назвал решение ЕС несправедливым. Он считает, что санкции “основаны на сфабрикованных и голословных обвинениях, которые задевают честь, достоинство и бизнес-репутацию”. Бизнесмен пообещал “использовать все законные средства” для защиты репутации и временно ушел с должности руководителя МФФ.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

На сегодняшний день только три российских бизнесмена – Михаил Фридман (состояние – $15,5 млрд, №11 в списке российского Forbes), Олег Тиньков ($4,7 млрд, 32-е место) и Олег Дерипаска ($3,8 млрд, 37-е место) – призвали прекратить боевые действия.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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