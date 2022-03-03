 

Зеленский обсудил с местными властями «зеленые коридоры»

03.03.2022, 1:55, Новости дня
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Владимир Зеленский обсудил с мэрами и главами областных государственных администраций на Украине организацию «зеленых коридоров» в местах, где это необходимо, информирует украинское издание «Страна.ua».

«Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация «зеленых коридоров», где это нужно», – говорится в сообщении издания «Страна.ua».

Зеленский также подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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