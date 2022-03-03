 

Республиканцы в США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России

03.03.2022, 1:55, Новости дня
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Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании Роснефть, Газпром и телеканал RT, из-за событий на Украине.

Согласно заявлению, обнародованному на сайте одного из авторов данной инициативы – сенатора от штата Флорида Марка Рубио – законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления», информирует РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России) Владимира Путина на военном направлении», – говорится в заявлении.

Как прокомментировал сам Рубио, «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».

Напомним, США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении РФ и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.

Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине

 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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