 

Много решений и много выводов: Представитель украинской делегации о переговорах

03.03.2022, 1:43, Разное
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Накануне стороны
договорились о проведении переговоров, встреча пройдет на границе Беларуси и Украины
в районе реки Припять. О месте договорились Александр Лукашенко и Владимир
Зеленский в ходе телефонного разговора, причем дополнительные условия встречи украинской
и российской сторон не были установлены. Лидер Беларуси пообещал, что все самолеты
и корабли страны будут оставаться на земле.

Свои предположения
относительно встречи высказал член украинской делегации, глава фракции “Слуга
народа” Давид Арахамия. Он считает, что после урегулирования ситуация власти
Украины примут много кадровых решений и сделают много выводов,
сообщает канал 360.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что
члены российской делегации уже прибыли в Гомель и готовятся к началу переговоров.
В составе участников представители МИД, Министерства обороны и
сотрудники администрации президента.

Стоит отметить, что ранее
российская украинская сторона предлагала провести переговоры в нескольких
европейских городах, однако Россия настояла на Беларуси, так как их предложение
поступило первым.



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