 

Участникам специальной военной операции на Украине предложили дать статус ветерана боевых действий

03.03.2022, 1:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Минобороны России выступили с инициативой. Участникам специальной военной операции, проводимой на Украине, предлагается давать статус ветерана боевых действий. С такой инициативой выступило Минобороны России.

Соответствующий законодательный проект был обнародован в базе нормативных документов, сообщает телеканал “360”. Напомним, специальная военная операция проводится в Донбассе с 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Подборка сообщений Deutsche Welle (Германия)

23.02 / Личное: “У черта на куличках”

05.03 / Мнение: 03.03.21. Экстренное заявление от НМ ДНР.

24.08 / Мнение: Про дочь сбежавшего афганского презика я уже рассказал. Теперь про сына.

19.04 / Мнение: Особенности редактуры “Известий КПСС”

29.08 / Поработал лицом

12.11 / Провайдер мира, или протурецкие силы в Азербайджане пытались сорвать договор по Карабаху

11.01 / Друг Леонида Куравлёва рассказал о состоянии артиста перед госпитализацией

27.01 / «Чем твои гномики думают, когда такое говорят?»: опубликована секретная переписка Чубайса с Набиуллиной

22.07 / Иван Охлобыстин не исключает, что может вернуться к священнослужению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика