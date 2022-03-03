Разработчики анонсировали новую презентацию Apple
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Мероприятие пройдет 8 марта 2022 года. Из-за эпидемиологической ситуации в мире, презентация состоится в онлайн-формате в 21:00 по Москве. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте Apple и на YouTube.
Стало известно, что там создатели планируют представить новый смартфон — iPhone SE 2022. Главным отличием от предыдущей модели станет поддержка 5G. Также ожидается внедрение в устройство чипа Apple A15 Bionic.
Возможно, мы также увидим презентацию новой модели iPad Air с поддержкой работы в сотовых сетях пятого поколения, чипом Apple A15, фронтальной широкоугольной камерой в 12 Мп и улучшенную вспышку. По внешнему виду аппарат будет похож на iPad Air 2020 года.
Пользователи компании хотят увидеть представление новых компьютеров Mac, однако сами разработчики ничего об этом не говорили.
Смотреть комментарии → Комментариев нет