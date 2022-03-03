Разработчики анонсировали новую презентацию Apple

Мероприятие пройдет 8 марта 2022 года. Из-за эпидемиологической ситуации в мире, презентация состоится в онлайн-формате в 21:00 по Москве. Посмотреть ее можно будет на официальном сайте Apple и на YouTube.

Стало известно, что там создатели планируют представить новый смартфон — iPhone SE 2022. Главным отличием от предыдущей модели станет поддержка 5G. Также ожидается внедрение в устройство чипа Apple A15 Bionic.

Возможно, мы также увидим презентацию новой модели iPad Air с поддержкой работы в сотовых сетях пятого поколения, чипом Apple A15, фронтальной широкоугольной камерой в 12 Мп и улучшенную вспышку. По внешнему виду аппарат будет похож на iPad Air 2020 года.

Пользователи компании хотят увидеть представление новых компьютеров Mac, однако сами разработчики ничего об этом не говорили.