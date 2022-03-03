Андрусив: Генералы РФ думали нацеплять себе медалей с такой же легкостью, как за Крым, и лично приехали в Украину возглавлять свои отряды. А их тут расхерячили

Стратегические заметки на полях войны

День седьмой.

Есть хорошее, есть плохое, в целом держимся.

1. В долгосрочной перспективе война уже выиграна нами, но нужно выиграть ее и в краткосрочной. Все затяжные войны выигрываются не армией, а экономикой. Наша война через неделю станет затяжной. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, в ближайшие дни мы задействуем серьезные резервы, которые подожмут врага, но не разобьют его. Во-вторых, враг выдохнулся. А это значит, что он начнет окапываться в тех точках, в которые пришел, и решать свои тыловые проблемы. Поэтому через неделю-две в бой будет вступать экономика.

Сегодня мы видим, что экономически войну мы выиграли. Поддержка Запада и заявление Дуды о формировании €100 млрд фонда – доказательство этой победы. В то время как большинство компаний РФ попали под дефолт. Акции российских компаний превратились в мусор. Сейчас центробанк будет спасать экономику всеми силами, а это значит, что держать большие военные бюджеты – невозможно. Более того, Путину неоткуда получить помощь, кроме Китая, который только этого и ожидает. К сожалению, Китай эту помощь ему предоставит, но она будет кабальной, и превратит российскую экономику в вассальную. Во всяком случае, военный бюджет РФ вылетит в трубу, и поддерживать войну ему будет нечем. Но это долгосрочная перспектива.

2.Врагу больше нечем нас пугать. Все разговоры о том, что вроде – вот теперь они нам покажут – чистый фейк. Они не просто уже использовали против нас все, что было, они принципиально загнали сюда всю свою военную элиту и последние технические достижения. Генералы и спецназовцы думали нацеплять себе медалей с такой легкостью, как за Крым, что лично приехали возглавлять свои отряды. По факту, мы уже расхерячили всяких кадыровцев, “вымпелы”, СОБРы, “Альфы”. Мы сбиваем последние Су-35, жжем “Панцири” и всю другую гордость их “военпрома”. Они уже выстреляли 180 “Калибров” из 200, которые у них есть. Они валят по нам своими “Искандерами”. Ничего нового, кроме ядерного оружия, уже нет. Но ядерное оружие они не могут использовать. Дело в том, что все ядерное оружие находится под тотальным мониторингом. И если откроется ядерная шахта – другие страны не будут ждать, куда летит ракета – они сразу выпустят свои. В конце концов, даже Китай отчитал Путина за его последние заявления.

3.Мы крепнем с каждым днем. Наши мобилизованные проходят боевое согласование. Изучают оружие, и часть уже двигается для поддержки в зону боевых действий. Исключительно наши резервы, а это 100 тыс. мобилизованных, могут предотвратить окружение Киева, обеспечить вытеснение российских войск с юга, деблокирование городов востока. Еще немного подождать нужно.

4.Минобороны РФ признало официальные потери. Да, это лжецы знатны, но на фоне “у нас потерь нет”, заявить о 498 погибших и 1500 раненых – серьезная коррекция. Эти заявления в том числе связаны с нашими информационными операциями, заставляющими их признавать хоть что-то. Продолжение следует, об этом отдельно.

5.Теперь самое плохое. Я написал, что мы выиграли войну в долгосрочном плане, но, к сожалению, не выиграли в краткосрочном. Для нас наступают самые темные дни. Провалив свои военные операции, РФ начнет на нас гуманитарное давление. Они начнут устраивать гуманитарные кризисы, атаковать гражданских. Выдержать это давление, не пойти на переговоры, не сдать позиции, на фоне гибели тысяч гражданских – самый тяжелый вызов ближайших дней.

Дай Бог нам стойкости и мужества.

Победа будет за нами.

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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