 

Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс

03.03.2022, 0:30, Новости дня
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – отметил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.

«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.

«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что РФ «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.

«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – РФ в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в РФ – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».  

«Допустим, РФ вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.

Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.

Стоит отметить, что на Западе позицию США, ЕС и НАТО по спецоперации которую российские войска начали на Украине, разделяют далеко не все. Так, усилия Москвы по денацификации и демилитаризации Киева высоко оценил американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун.



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