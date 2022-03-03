 

Минпромторг предложил повысить планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей

03.03.2022, 0:30, Новости дня
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Минпромторг РФ предлагает повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 млн до 10 млн рублей, разработал соответствующие поправки в налоговый кодекс, говорится в сообщении министерства.

«Минпромторг РФ разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года», – приводит сообщение РИА «Новости».

При этом в Минпромторге особенно подчеркнули, что пока нововведение не вступило в силу, министерство обязано опубликовать на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей согласно действующему законодательству. «В сложившихся условиях данный перечень носит информационный характер и не повлечет установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей», – пояснили в министерстве.

Audi, Land Rover, Porsche, General Motors и некоторые другие компании приостановили поставки новых автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине и падения курса рубля. Ранее в Минпромторге РФ заявили, что в РФ могут возникнуть временные сложности с поставками иностранных автомобилей на фоне ситуации в мире.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.



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