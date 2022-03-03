 

Войска ДНР зашли в Мариуполь: главное за ночь о спецоперации на Украине к 2 марта

03.03.2022, 0:15, Разное
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Войска ДНР при поддержке российских военных зашли в Мариуполь. Военкор Семена Пегов сообщил, что там идут ожесточенные бои. В ночь на 2 марта военные выдвинулись в город с нескольких направлений. Некоторые штурмовики уже смогли зайти
на окраины Мариуполя. Там замкнулось кольцо.

За ночь ВСУ девять раз открывали огонь по населенным пунктам в ЛНР. Повреждены 14 жилых домов. Снаряды также попали в газопровод и линию электропередач, – рассказали в представительстве Луганской народной республики 2 марта.

Также известно, что повреждена инфраструктура в Первомайске и Кировске. Информация о пострадавших уточняется.

В Донецке в результате обстрела военных ВСУ загорелся жилой дом. По данным телеграм-каналов, снаряд попал в здание на улице Красной. О пострадавших информации не поступало.

Ранее стало известно, что в Донбассе разгромили 53-ю бригаду ВСУ. Она печально известна многочисленными эпизодами мародерства и ударов по жилым кварталам. Напомним, за несколько дней спецоперации по
освобождению Донбасса военнослужащие ДНР при поддержке российских военных смогли
освободить большинство городов на юге республики.



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