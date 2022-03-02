 

“Место другое”. Арахамия заявил, что украинская делегация проведет переговоры с РФ не в Беловежской пуще

02.03.2022, 23:27, Новости дня
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“Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое”, – сообщил нардеп.

Он пообещал рассказать подробности позже.

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209371286076564

Ранее сегодня переговоры в Беловежской пуще анонсировал сам Арахамия и подтверждали в Офисе президента Украины.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. 

“Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития”, – заявлял после встречи советник главы ОП Михаил Подоляк.

И во время, и после переговоров российские оккупационные войска продолжали обстреливать украинские города, в том числе жилые кварталы, где нет никаких военных целей.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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