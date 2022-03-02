Резников: Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению!

“160 часов обороны. Россия не выдержала и принялась признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, прорвавшим информационную блокаду. Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению! Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназ СБУ и Главное управление разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше”, – говорится в сообщении.

Министр призвал граждан, которые находятся на временно занятых оккупантами территориях.

“С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит кафиров. Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг, без приглашения по украинской земле, может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!” – написал он.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/359247526211605

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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