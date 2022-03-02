Блинкен: США готовы к дипломатии вокруг Украины

США готовы к дипломатической работе в ситуации вокруг Украины, когда РФ предпримет шаги по деэскалации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы оставляем дверь для дипломатической работы открытой. Сложно проводить такую без военной деэскалации – гораздо тяжелее добиться успеха дипломатии, когда стреляют ружья, едут танки и летят самолеты. Но если РФ сдаст назад ради дипломатической работы, мы остаемся готовы к таким же действиям», – сказал Блинкен журналистам, информирует РИА «Новости».

Блинкен подчеркнул, что США поддержат любые усилия Украины, нацеленные на дипломатию, прекращение огня и вывод российских войск.

Также он рассказал, что администрация США намерена поддержать те страны Европы, которые готовы разместить у себя беженцев с Украины.

«Мы работаем над тем, чтобы поддержать находящиеся на передовой страны, включая Польшу, Молдавию, Румынию, Словакию, которые готовы разместить у себя беженцев, спасающихся от насилия на Украине», – сказал Блинкен.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.