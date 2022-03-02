Минфин в 2022 году решил приостановить отдельные положения бюджетных правил

Минфин РФ в 2022 году приостановит отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, говорится в сообщении министерства.

«В бюджетном законодательстве будет предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее США совместно с союзниками ввели новые экономические санкции в отношении РФ и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.