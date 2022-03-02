 

Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами

02.03.2022, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Высказываясь о спецоперации России на Украине, американский лидер сел в лужу. Джо Байден отметил, что президент нашей страны Владимир Путин “может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец
иранцев”.

В Сети уже появились ролики, на которых запечатлена данная ошибка политика. К слову, глава Белого дома ранее в феврале в своей речи перепутал Россию с Германией.

Примечательно, что Джо Байден не раз выставлял себя на публике в подобном неловком положении. Так, весной минувшего года самый президент США во время очередного выступления забыл название военного ведомства и имя министра обороны, который стоял буквально за его спиной. Уже тогда проблемы с памятью политика не на шутку встревожили общественность. Многие посчитали, что ему лучше обратиться к врачу.

Как писали “Дни.ру”, спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин, назвав такой шал вынужденной мерой со стороны нашей страны. Этому предшествовала просьба ДНР и ЛНР признать их независимость и защитить республики от украинских военных. Конфликт продолжается на протяжении многих лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Скандалы: Серая зона Роспатента

23.11 / Личное: “Симпатия колышется туда-сюда”

27.11 / Предсказания Нострадамуса на 2021 год

22.10 / На Украине против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота

29.07 / Мнение: Главный урок горькой судьбы лидера Ливии М. Каддафи – тратить нефтедоллары на свой народ – ГЛУПО!

06.10 / Воздух и воду в школе под Псковом проверили после инцидента с детьми

30.10 / В России появится памятник умершим от коронавируса врачам

24.02 / Авокадо сохраняет остроту ума и здоровье мозга, спасая нас от старения

21.03 / В Белоруссии запретили делать евроремонт

21.07 / Скандалы: «Мне бы кипятильник и расческу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика