Проблемы с памятью: Байден назвал украинцев иранцами

Высказываясь о спецоперации России на Украине, американский лидер сел в лужу. Джо Байден отметил, что президент нашей страны Владимир Путин “может окружить Киев танками, но никогда не получит душ и сердец

иранцев”.

В Сети уже появились ролики, на которых запечатлена данная ошибка политика. К слову, глава Белого дома ранее в феврале в своей речи перепутал Россию с Германией.

Примечательно, что Джо Байден не раз выставлял себя на публике в подобном неловком положении. Так, весной минувшего года самый президент США во время очередного выступления забыл название военного ведомства и имя министра обороны, который стоял буквально за его спиной. Уже тогда проблемы с памятью политика не на шутку встревожили общественность. Многие посчитали, что ему лучше обратиться к врачу.

Как писали “Дни.ру”, спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Об этом объявил президент России Владимир Путин, назвав такой шал вынужденной мерой со стороны нашей страны. Этому предшествовала просьба ДНР и ЛНР признать их независимость и защитить республики от украинских военных. Конфликт продолжается на протяжении многих лет.