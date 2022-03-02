Власти Ленобласти оказались оперативнее Смольного в решении транспортных вопросов

Транспортная реформа будет запущена в Петербурге с 1 апреля. В результате исчезнут маршрутные такси и появятся новые автобусы, в которых будут действовать социальные карты. Смольный утверждает, что проезд в наземном транспорте станет дешевле. Однако петербуржцы озабочены рядом иных параметров: длиной маршрутов, удобством пересадок, скоростью движения транспорта и возможностью его оплаты разными способами.

Эксперты круглого стола, организованного «Деловым Петербургом», заявили, что Ленобласть подготовила реформу намного более качественно, чем Северная столица.

Глава ленинградского областного комитета по транспорту Михаил Пристяжнюк отметил, что власти ЛО еще в 2019 году вместе с Москвой разработали техзадание. Аналитический центр при правительстве РФ поделился своим опытом цифровизации отрасли. Также в 2021 году в тестовом режиме заработала карта «Сбер.Тройка».

«Мы регулируем свои взаимоотношения не только с органами исполнительной власти, но и с перевозчиками, которых на этом направлении задействуем», – заявил Пристяжнюк.

Рагим Ахадов, генеральный директор регионального навигационно-информационного центра Ленинградской области, рассказал о мобильном приложении, которое уже запущено. Оно позволяет пассажирам отследить маршрут и возможные отклонения, а также рассчитать время в пути.

Начальник отдела развития инновационных технологий на транспортном комплексе Петербурга Александр Клейменов сказал, что приложение будет полезно и Северной столице.

«Как заказчик, Ленинградская область сделает мобильное приложение для всех пассажиров, и не важно, кого там будет больше, петербуржцев или жителей области», – подчеркнул он.

Смольный же свои разработки не представил.

Карта «Сбер-Тройка», которая запущена в Ленобласти, отвечает за стратегию «зеленого коридора» платежных систем. Данная технология призвана облегчить поездки пассажиров. Гендиректор «Сбер-Тройки» Валерия Матюхина отметила, что, в отличие от Смольного, власти Ленобласти стремятся к тому, чтобы люди могли использовать различные средства для оплаты проезда.

Несмотря на то, что между Петербургом и Москвой достаточно большой поток туристов, единый проездной для двух столиц будет введен только в Ленобласти, а не в Петербурге.

В отличие от Смольного и губернатора Петербурга Александра Беглова, правительство Ленобласти реагирует на реформы эффективнее и более оперативно, не пренебрегая удачным столичным опытом.