Эксперты рассказали, как россияне будут оплачивать покупки и осуществлять переводы в условиях санкций

Стало известно, что санкции, наложенные странами Запада на многие банки, не коснутся оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов. Граждане РФ по-прежнему смогут использовать карты и осуществлять переводы за границу.

Под санкциями оказались банки ВТБ, «Открытие», ПСБ, Совкомбанк и Новикомбанк. Помимо этого, платёжные системы ApplePay и GooglePay тоже ограничили работу на территории Российской Федерации.

Однако привычные системы ApplePay и GooglePay сменятся отечественным MirPay. К нему можно подключить любые карты (даже тех банков, которые находятся под санкциями) и оплачивать телефоном все покупки. Для этого достаточно установить приложение MirPay и привязать к смартфону нужные банковские карты.