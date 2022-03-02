 

Эксперты рассказали, как россияне будут оплачивать покупки и осуществлять переводы в условиях санкций

02.03.2022, 22:33, Новости дня
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Стало известно, что санкции, наложенные странами Запада на многие банки, не коснутся оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов. Граждане РФ по-прежнему смогут использовать карты и осуществлять переводы за границу.

Под санкциями оказались банки ВТБ, «Открытие», ПСБ, Совкомбанк и Новикомбанк. Помимо этого, платёжные системы ApplePay и GooglePay тоже ограничили работу на территории Российской Федерации.

Однако привычные системы ApplePay и GooglePay сменятся отечественным MirPay. К нему можно подключить любые карты (даже тех банков, которые находятся под санкциями) и оплачивать телефоном все покупки. Для этого достаточно установить приложение MirPay и привязать к смартфону нужные банковские карты.



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