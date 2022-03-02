О запрете «Эха Москвы» и «Дождя»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Заявление редакции.
Мы считаем глушение «Эха Москвы» и «Дождя»* грубым вмешательством в деятельность средств массовой информации.
Это неприкрытый факт цензуры для сопровождения военных действий.
Редакция «Новой» поддерживает своих друзей-журналистов «Эха» и «Дождя» и готова предоставить свои площади их материалам.
Выдергивать штепсель «Эха Москвы» и «Дождя» — это втыкать кляпы десяткам млн жителей России.
«Новая газета»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецоперация головного мозга
Депутаты хотят запретить людям критиковать «боевые действия» на территории Украины
* Телеканал «Дождь» был включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет