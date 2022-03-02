О запрете «Эха Москвы» и «Дождя»

Заявление редакции.

Мы считаем глушение «Эха Москвы» и «Дождя»* грубым вмешательством в деятельность средств массовой информации.

Это неприкрытый факт цензуры для сопровождения военных действий.

Редакция «Новой» поддерживает своих друзей-журналистов «Эха» и «Дождя» и готова предоставить свои площади их материалам.

Выдергивать штепсель «Эха Москвы» и «Дождя» — это втыкать кляпы десяткам млн жителей России.

«Новая газета»

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* Телеканал «Дождь» был включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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