 

О запрете «Эха Москвы» и «Дождя»

02.03.2022, 22:15, Разное
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Заявление редакции.

Мы считаем глушение «Эха Москвы» и «Дождя»* грубым вмешательством в деятельность средств массовой информации.

Это неприкрытый факт цензуры для сопровождения военных действий.

Редакция «Новой» поддерживает своих друзей-журналистов «Эха» и «Дождя» и готова предоставить свои площади их материалам.

Выдергивать штепсель «Эха Москвы» и «Дождя» — это втыкать кляпы десяткам млн жителей России.

«Новая газета»

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* Телеканал «Дождь» был включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

Источник: Новая газета



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