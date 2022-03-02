Москва в панике ищет пути, чтобы спастись от санкционного катка, работать с ними готовы три страны – Кулеба

“День за днем Россия теряет доступ к небу, морю, торговле, финансовым институтам, современным технологиям, глобальной экономике. Мы превращаем шок мира в конкретные решения, которые разрушают экономику России. Они разрушают наши города – мы разрушаем их экономику”, – сказал он.

По словам украинского дипломата, “Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного катка”.

“Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем вместе с другими партнерами вести с ними разговор, чтобы не допустить предоставления ими содействия агрессору”, – заявил Кулеба.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

В связи с массовым вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

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