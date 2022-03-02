 

США вводят санкции против оборонки РФ из-за спецоперации на Украине

02.03.2022, 21:35, Новости дня
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении РФ и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.

«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор РФ и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб. 

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



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