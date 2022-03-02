ЦБ ввел новые меры поддержки граждан РФ

Банк РФ объявил о новых мерах по поддержки граждан и кредиторов на фоне введенных странами Запада санкций.

«В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк РФ реализует дополнительные меры», – указывается в сообщении.

Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года непотребительским кредитам. Исключением стали кредиты с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%, передает ТАСС.

Также ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить до 21 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилья.