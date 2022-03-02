 

Аналитик Баранов: Западные соседи рады прибрать к рукам часть Украины

02.03.2022, 21:21, Разное
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Спецоперация России на Украине широко обсуждается СМИ. Так, аналитик Баранов считает, что западные соседи при определенных обстоятельствах не
прочь “прибрать к рукам обширные районы” Незалежной, которые они считают
своими.

Журналист напомнил, что в приграничных районах, со времен Австро-Венгерской империи проживают этнические меньшинства, – поляки, венгры, румыны и прочие. Всего их – до
миллиона человек.

В диаспорах сильны этнокультурные и
экономические связи с родными странами. Это всегда раздражало киевские власти. Сейчас же, когда власть пошатнулась, эти меньшинства осмелели и стали открыто обращаться через границу к
лидерам родных государств с просьбами взять их под защиту и присоединить к
себе экс-территории.

Больше всего земли по итогам Второй мировой войны
тогдашняя Украинская ССР получила от Польши.
Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская,
Волынская и Ровенская области. Сейчас польские политики набиваются в лучшие
друзья Украине, чтобы “вместе противостоять русским”.

Кроме того, как только началась спецоперация на Украине, активисты венгерской диаспоры в Закарпатье
выступили с инициативой провести референдум о выходе из состава Украины. В
Береговском районе даже уже успели создать оргкомитет по подготовке
голосования.

Аналитик напомнил, то 22 февраля депутат Верховной рады Илья Кива заявил,
что румынский Бухарест готовится предъявить претензии на ряд районов в южной части
Одесской области и Черновицкую область. До 1940-го она входила в состав Румынии
под названием Буковина.

Журналист Баранов отметил, что в Варшаве, Будапеште и Бухаресте всегда
найдутся политики, желающие войти в историю как люди, вернувшие в лоно
отечества бывшие земли вместе с этнически родными народами. Но вопрос в том, позволят ли обстоятельства и будет ли получена
отмашка на такое действо из Вашингтона и Брюсселя.



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