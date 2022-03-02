7 криминальных детективов для фанатов “Острых козырьков”

“Алиенист” Калеб Карр



С профессией криминального профайлера сегодня знакомы все поклонники детективного жанра. А вот в XIX веке эксперты по психологии маньяков считались настоящей экзотикой. В то время их называли алиенистами и привлекали к полицейским расследованиям лишь в исключительных случаях. Об одном из таких редких специалистов написал свой бестселлер американский романист Калеб Карра. В трущобах Нью-Йорка происходит серия необъяснимых зверских убийств детей. Чтобы разыскать злоумышленника, доктор Ласло Крайцлер прибегает к революционным методам поведенческого анализа. Компанию детективу составляют комиссар жандармерии, репортер и первая женщина-полицейский. По мотивам интригующего триллера компания Netflix выпустила атмосферный сериал, в котором снялись Даниэль Брюль, Дакота Фаннинг и Люк Эванс.

“Крестный отец” Марио Пьюзо



Культовый фильм, снятый Френсисом Фордом Копполой, по сей день остается признанным шедевром Голливуда. Гангстерская сага получила три премии “Оскар”, открыла путь восходящей звезде Аль Пачино и прочно заняла лидирующие строчки в списке лучших фильмов в истории американского кинематографа. Громкому успеху популярной ленты, естественно, предшествовало создание одноименной книги. До ее выхода нью-йоркский писатель Марио Пьюзо едва сводил концы с концами, издавая публикации в различных журналах. По расчетам автора, горячая тема об организованной преступности в Америке должна была привлечь внимание массового читателя. И не прогадал! Откровенный рассказ о мафиозном клане Корлеоне стал несомненным литературным бестселлером и разлетелся по миру тиражом в десять миллионов экземпляров.

“Однажды в Америке” Гарри Грей



Еще одна нашумевшая гангстерская история, на этот раз описанная непосредственным участником событий. Гарри Грей был членом преступной банды, которую в свое время боялась вся страна. Этот биографический роман он написал, отбывая срок в одиночной камере знаменитой тюрьмы Синг-Синг. Герои его книги — выходцы из бедных эмигрантских кварталов Нью-Йорка. В период Великой депрессии, процветающего беззакония и отсутствия работы им ничего не остается, кроме как объединиться и бороться за лучшую жизнь отчаянными методами. Криминальные хроники сильно заинтересовали прославленного режиссера Серджио Леоне. Ради их экранизации он даже отказался от съемок “Крестного отца”. Так появилась ошеломившая Америку и Европу легендарная драма с участием Роберта Де Ниро и Джеймса Вудса.

“Лицо со шрамом” Армитэдж Трэйл



Преступный мир Соединенных Штатов времен “сухого закона” невозможно представить без Аль Капоне. Его образ навсегда вошел в историю американской культуры благодаря откровенному роману молодого автора, известного под псевдонимом Армитэдж Трэйл. Книга получилась настолько шокирующей и правдивой, что сам король мафии захотел припугнуть писателя за его “длинный язык”. Но не успел. Публицист внезапно умер от сердечной недостаточности, не дожив до 29 лет. Несмотря на это, его работа до сих пор пользуется большим успехом. Помимо двух знаменитых экранизаций (сначала с Полом Муни, затем с Аль Пачино в главной роли), “Лицо со шрамом” обзавелось современной трактовкой. В ней Том Харди убедительно изобразил чикагского гангстера в последние дни его жизни.

“Сын” Ю Несбё



Популярный скандинавский автор славится своими детективными историями с тягучим повествованием, мрачной атмосферой и хмурыми персонажами. Триллер о бывшем наркомане Сонни Лофтхусе — не исключение. Герой провел полжизни в тюрьме, не надеясь выйти на свободу. Он даже взял на себя чужие преступления, ведь ему совершенно все равно, как проходят его дни. Так было, пока парень не узнал реальную причину смерти своего отца, которого всегда считал продажным полицейским. Теперь Сонни жаждет мести…. Роман, получивший положительные отзывы критиков и читателей, обещает превратиться в захватывающий кинопроект. Над производством одноименного мини-сериала уже трудится канадский режиссер Дени Вильнев. Также известно, что главную роль в фильме исполнит голливудский красавчик Джейк Джилленхол.

“Детектив” Артур Хейли



Канадский прозаик Артур Хейли подарил миру целый ряд литературных бестселлеров, в том числе экранизированные романы “Отель” и “Аэропорт”. Самым последним произведением автора стал блистательный психологический триллер “Детектив”. В процессе работы над книгой Хейли консультировался с бывшим сотрудником убойного отдела, участвовал в настоящих рейдах с представителями правоохранительных органов и провел много часов в полицейских архивах. В итоге у него получилась остросюжетная история с множеством правдоподобных подробностей и реалистичных персонажей. В центре повествования — сержант Эйнсли, священник, ставший детективом полиции. Ему предстоит выслушать последнюю исповедь жестокого серийного убийцы, который долгие годы держал в страхе тысячи людей.

“Путь обмана” Рейчел Эббот



Британка Шейла Роджерс долгое время возглавляла компанию, занимающуюся разработкой веб-сайтов и образовательных программ. Но однажды успешная бизнесвумен оставила свое дело, перебралась в Италию и начала писать романы. Спустя несколько лет весь мир уже знал ее под псевдонимом Рейчел Эббот и восторгался ее психологическими триллерами. Один из них — “Путь обмана” — переносит читателей в небольшую английскую деревушку. Неизвестный водитель сбил девочку на проселочной дороге и скрылся с места происшествия. В этом деле сразу появляется много вопросов. Как ребенок оказался ночью в лесу и почему никто не разыскивал малышку? При этом новость о том, что пострадавшая может выжить, обрадовала далеко не всех местных жителей. Оказывается, у каждого из них есть свои секреты, касающиеся той злополучной ночи.

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