 

Власти Петербурга не стали отрицать проблему очередей в аптеках

02.03.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хакерская атака привела к сбою работы информационной системы сети «АО «Петербургские аптеки», что привело к образованию очередей в аптеках Северной столицы. Об этом в интервью СМИ рассказал глава Комитета Смольного по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

«В наше непростое время приходит в голову, что у нас дефицит какой-то. Могу сказать, что дефицита на лекарственные препараты нет», — заявил чиновник.

По словам представителя Смольного, в ближайшее время технические неполадки будут устранены. Также не стоит волноваться об изменении стоимости медпрепаратов первой необходимости, так как многие из них закуплены в объемах, достаточных на год вперед. Поэтому запасаться лекарствами впрок горожанам не стоит.

Признание Смольным проблемы очередей в аптеках еще не решает ее. Ранее неоднократно чиновники администрации губернатора Александра Беглова демонстрировали свою некомпетентность по целому ряду вопросов. В частности, Смольный так и не смог подготовить систему здравоохранения Петербурга к новым волнам пандемии коронавирусной инфекции.

Более того, чиновники Беглова сорвали выплату надбавок для медперсонала за работу в «красной» зоне. Это грозило массовыми увольнениями врачей, которых и так сегодня не хватает в больницах и поликлиниках Северной столицы.  

Многие эксперты связывают сложную эпидемиологическую обстановку в Петербурге с провалом Смольным прививочной кампании. Город неоднократно испытывал дефицит вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса, сказался и недостаток мест для проведения ревакцинации.   

Вместо решения этих проблем подконтрольные Смольному СМИ сообщали об «успехах» городской системы здравоохранения, что еще более усугубило ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

10.09 / Путин вошел в историю как неудачник с агрессивной политикой – экс-посол США Хербст

12.12 / Активисты РДШ решили создать в Minecraft Конституцию России

11.11 / Почти 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и проведения новых выборов – опрос

23.10 / Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление

12.10 / Собчак дала показания по делу о смертельной аварии в Сочи

19.09 / В России – более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за два месяца

19.09 / Эксперты прогнозируют выход сразу двух версий смартфона Realme GT Neo2

20.02 / Компания Apple приглашает специалистов для разработки связи в формате 6G

17.09 / “4 канал” не выпустил в эфир интервью с Леросом из-за надписи о Зеленском на футболке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика