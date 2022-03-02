Власти Петербурга не стали отрицать проблему очередей в аптеках

Хакерская атака привела к сбою работы информационной системы сети «АО «Петербургские аптеки», что привело к образованию очередей в аптеках Северной столицы. Об этом в интервью СМИ рассказал глава Комитета Смольного по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

«В наше непростое время приходит в голову, что у нас дефицит какой-то. Могу сказать, что дефицита на лекарственные препараты нет», — заявил чиновник.

По словам представителя Смольного, в ближайшее время технические неполадки будут устранены. Также не стоит волноваться об изменении стоимости медпрепаратов первой необходимости, так как многие из них закуплены в объемах, достаточных на год вперед. Поэтому запасаться лекарствами впрок горожанам не стоит.

Признание Смольным проблемы очередей в аптеках еще не решает ее. Ранее неоднократно чиновники администрации губернатора Александра Беглова демонстрировали свою некомпетентность по целому ряду вопросов. В частности, Смольный так и не смог подготовить систему здравоохранения Петербурга к новым волнам пандемии коронавирусной инфекции.

Более того, чиновники Беглова сорвали выплату надбавок для медперсонала за работу в «красной» зоне. Это грозило массовыми увольнениями врачей, которых и так сегодня не хватает в больницах и поликлиниках Северной столицы.

Многие эксперты связывают сложную эпидемиологическую обстановку в Петербурге с провалом Смольным прививочной кампании. Город неоднократно испытывал дефицит вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса, сказался и недостаток мест для проведения ревакцинации.

Вместо решения этих проблем подконтрольные Смольному СМИ сообщали об «успехах» городской системы здравоохранения, что еще более усугубило ситуацию.